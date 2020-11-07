Академик РАН заявил, что перчатки не защищают от COVID-19

В профилактике коронавируса перчатки — не более, чем «коммерческий проект», считает завкафедрой микробиологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. По его словам, ношение перчаток может вести к дерматиту.

«Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передается», — заявил Зверев «Интерфаксу».

По словам ученого, на эту тему уже проводились серьезные исследования.

«Смысл очень плохой в перчатках — люди страдают дерматитом», — добавил академик, отметив, что микрофлора на руках является частью «врожденного иммунного ответа».

На руках присутствуют антимикробные пептиды, которые являются естественной защитой от микроорганизмов, пояснил он. Перчатками, по словам Зверева, «мы собираем всякие кишечные бактерии, грибы, и, если есть такая привычка, то все равно потом лезем в лицо». Дотрагиваясь до лица голыми руками у человека «гораздо меньше шансов заразиться всякими грибковыми заболеваниями, чем в перчатках», резюмировал микробиолог.

Также Зверев назвал бессмысленной обработку улиц дезинфицирующими растворами для борьбы с коронавирусом. В этом случае грибки, находящиеся на поверхности, вырабатывают устойчивость к антисептикам, в результате их потом нельзя будет побороть в госпитале, пояснил он.

Зверев призвал носить маски, чтобы не подхватить COVID-19. При этом, по его словам, вероятность заразиться в помещении составляет 80%, если здоровый человек будет в маске, а больной — нет.