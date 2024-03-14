Здоровье 14 марта 2024, 11:45 Академик РАН Тутельян: справиться с ожирением помогут специальные обогащенные продукты

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Употребление специализированных продуктов профилактического назначения, которые стали все чаще появляться на российских прилавках, поможет справиться с ожирением. Об этом сообщил академик РАН, диетолог Виктор Тутельян в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, в обогащенных продуктах снижено содержание сахаров, насыщенных жиров и повышено содержание витаминов, минеральных веществ, биологически активных соединений. Такие товары позволяют максимально персонифицировать питание и подбирать рацион по своим потребностям.

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«Все бесполезно, если человек не знает и осознанно не выбирает эти продукты. Надо, чтобы человек умел читать этикетку, смотреть на химический состав», — отметил Тутельян.