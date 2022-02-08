Академик РАН Тутельян назвал принципы питания, продлевающие жизнь

Чтобы жить долго и сохранить хорошее здоровье, нужно придерживаться двух основных принципов науки о питании. Эти принципы в эфире радио Sputnik назвал руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.

Во-первых, нужно помнить о том, что калорийность рациона должна соответствовать энергозатратам.

«Будете получать меньше — будете худеть, истощаться, а если больше — будете поправляться и приобретете целый букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых», — предупредил Тутельян.

Второй важный принцип заключается в необходимости получать из рациона как можно больше полезных веществ.

«Нам нужно порядка 200 химических соединений, чтобы они поступали в наш организм, из них 30-40 незаменимы. Если они есть — вы здоровы, нет — вы больны. Это и витамины, и целый ряд минеральных веществ, микроэлементов и многого другого, отдельные аминокислоты», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что особенно важно следить за количеством белка в рационе. С возрастом рацион должен меняться, становиться более легким, но оставаться полноценным.