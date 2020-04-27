Академик РАН спрогнозировал окончание эпидемии в июне

Пандемия коронавируса распространяется так же, как атипичная пневмония в 2002 году и ближневосточный респираторный синдром в 2012-м. Спустя 3,5 месяца после появления она сойдет на нет, считает академик РАН, завкафедрой внутренних болезней Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Александр Чучалин.

По прогнозу Чучалина, летом проблема COVID-19 будет решена.

«SARS 2002 года сколько продолжался? Три с половиной месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? Три с половиной месяца», — заявил Чучалин в программе «Вести недели» на «России 1».

Исходя из этого цикла и того, что распространение коронавируса началось в России в марте, ученый сделал вывод, что «где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет».

По данным на утро 26 апреля, в России было зарегистрировано около 81 тысячи подтвержденных случаев коронавируса, умерли 747 человек, 6,7 тысячи выздоровели.

В тот же день Минобороны сообщило о вспышке заболевания в армии. По данным ведомства, с марта заболели 874 военнослужащих, а также 779 курсантов и преподавателей военных вузов.