Академик РАН спрогнозировал окончание эпидемии в июне
По прогнозу Чучалина, летом проблема COVID-19 будет решена.
«SARS 2002 года сколько продолжался? Три с половиной месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? Три с половиной месяца», — заявил Чучалин в программе «Вести недели» на «России 1».
Исходя из этого цикла и того, что распространение коронавируса началось в России в марте, ученый сделал вывод, что «где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет».
По данным на утро 26 апреля, в России было зарегистрировано около 81 тысячи подтвержденных случаев коронавируса, умерли 747 человек, 6,7 тысячи выздоровели.
В тот же день Минобороны сообщило о вспышке заболевания в армии. По данным ведомства, с марта заболели 874 военнослужащих, а также 779 курсантов и преподавателей военных вузов.