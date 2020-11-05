Академик РАН спрогнозировал, что пандемия СОVID-19 продлится 2-3 года

Он сравнил распространение коронавирусной инфекции с пандемией испанского гриппа, которая была в 1918–1921 годах.

«Примерно такая же динамика была, такой же цикл и, наверное, будет такая же история с коронавирусом. Это двух-трехлетний цикл, когда есть первая вспышка серьезная с большой смертностью, вторая — сезонная вспышка», — уточнил специалист.

Колесников добавил, что третья волна придет осенью будущего года. Эксперт выразил надежду, что она не будет такой масштабной как предыдущие. Как считает академик, в конце грядущего года будет обычный осенний подъем распространения респираторных инфекций.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за прошлые сутки в России еще 19 404 человека заразились коронавирусом. В целом число инфицированных в стране составляет 1 712 858 пациента.