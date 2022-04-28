Академик РАН Шестакова объяснила, что означает «метаболически здоровое ожирение»

Заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова заявила, что существует такое ожирение, которое условно называется «метаболически здоровым». Об этом написала «Газета.ru».

Специалист пояснила, что такой тип ожирения является здоровым по той причине, что не приводит к диабету.

«Человек может больше 30 лет жить с избытком массы тела, в то же время диабета у него не наблюдается. Такое ожирение условно называют метаболически здоровым ожирением. И, все же, термин не точный, потому что какие-то метаболические нарушения при ожирении всегда бывают. Я говорю об ожирении, свободном от диабета», — уточнила академик.

Благодаря многолетнему изучению вопроса ученым удалось выяснить, что на риски развития диабета у людей с ожирением в значительной степени влияет генетическая предрасположенность. Сейчас исследователи «НМИЦ эндокринологии» хотят понять, как меняется работа генов при избавлении от лишнего веса.