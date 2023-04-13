13 апреля 2023, 18:50
Академик РАН Румянцев: заболеть корью могут не только дети, но и взрослые
Корь является детским инфекционным заболеванием, которое вызвано вирусом. Однако заразиться ею могут и невакцинированные взрослые, сообщил академик РАН, член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев в беседе с «Парламентской газетой».
По словам специалиста, основными симптомами заболевания являются насморк, повышенная температура и появление красной сыпи на теле. Предотвратить риски заражения корью можно благодаря вакцинации.
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Румянцев отметил, что прививку от этой инфекции бесплатно ставят детям в возрасте одного года и шести лет.
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