Академик РАН рассказал о второй вспышке коронавируса

По его словам, коронавирус — «сезонное заболевание, а у сезонных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем, есть два пика». В России это осень и весна.

«Надо ожидать, что в осенний период будут отдельные вспышки нового коронавируса, но не такие интенсивные, как сейчас», — рассказал Пальцев.