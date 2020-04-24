Академик РАН рассказал о второй вспышке коронавируса
Осенью вполне возможна вторая вспышка коронавируса. Так считает академик РАН, профессор Михаил Пальцев. Об этом сообщила «Парламентская газета».
По его словам, коронавирус — «сезонное заболевание, а у сезонных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем, есть два пика». В России это осень и весна.
«Надо ожидать, что в осенний период будут отдельные вспышки нового коронавируса, но не такие интенсивные, как сейчас», — рассказал Пальцев.