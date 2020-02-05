Академик РАН рассказал о типичном симптоме нового коронавируса
Академик РАН, пульмонолог, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин заявил, что отличительным признаком заболевания коронавирусом 2019-nCoV является одышка. Об этом сообщило ИА RNS.
Чучалин рассказал, что такой симптом коронавирус приобрел тогда, когда смог, благодаря мутации, поражать эпителий нижних отделов дыхательных путей. Раньше коронавирусы таких свойств не имели.
Академик также напомнил о других симптомах коронавируса. Заболевшие страдают от головных и мышечных болей, сухого кашля, лихорадки, бессонницы, рвоты, тошноты и расстройства стула.
По последним данным, число заболевших коронавирусом 2019-nCoV превысило 24,6 тысячи человек в мире. Полностью выздоровели 970 пациентов. От заболевания умерли 494 человека.