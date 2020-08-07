Академик РАН рассказал о сложностях поддержания здоровья при вегетарианстве

Академик РАН Виктор Тутельян в прямом эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» рассказал о сложностях поддержания здоровья при вегетарианстве.

Специалист пояснил, что при исключении из рациона продуктов животного происхождения труднее получить необходимые для человеческой жизни элементы, пишет РИА ФАН.

«С вегетарианской пищей можно получить все необходимое, но это значительно труднее, чем с разнообразной пищей. Ты можешь это получить, если будешь есть белок растительный в виде сои, фасоли, бобовых, там ближе аминокислотный состав к белкам животного происхождения. В принципе это реально, это возможно, но это очень трудно», — уточнил Тутельян.

По его словам, для вегетарианского меню требуется хороший заработок. Он отметил, что в тропиках соблюдать такой рацион намного проще. Как считает академик, смешанная пища эволюционно позволяет людям жить, развиваться и размножаться.