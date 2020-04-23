Академик РАН рассказал о различиях возбудителя COVID-19 и других коронавирусов

По его словам, у людей пока нет иммунитета к новому типу инфекции. При этом новый коронавирус легко передается от человека к человеку и может вызывать смертельно опасные нарушения в организме.

По словам академика, «предположительно он является рекомбинацией коронавируса летучих мышей и какого-то неизвестного по происхождению коронавируса». Также Лобзин сравнил COVID-19 с атипичной пневмонией, распространившейся в 2002 году: «генетическая последовательность SARS-CoV-2 сходна с последовательностью возбудителя атипичной пневмонии примерно на 80 процентов».

«Именно эти новые мутации сделали вирус более заразным и опасным для здоровья. Это и привело к такому широкому распространению нового коронавируса по планете, ведь человечество столкнулось с ним недавно, и коллективного иммунитета еще нет ни в одном регионе», — заключил академик.