Академик РАН рассказал о продаже пустышек под видом препаратов от гриппа

Академик РАН, заведующий отделом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал о продаже пустышек под видом импортных препаратов от гриппа.

По его словам, зарубежная вакцина не всегда лучше отечественной. Он отметил, что в настоящий момент нельзя точно сказать, чей препарат лучше, информирует радио Sputnik.

«Очень трудно сравнивать качество и эффективность вакцин, особенно с учетом того, что ожидается циркуляция новых штаммов вируса гриппа. Поэтому сейчас определенно сказать, какая вакцина лучше или качественнее, очень трудно, не проведя сравнительные испытания», — уточнил Покровский.

Специалист заметил, что в настоящий момент невозможно оценить качество иностранных вакцин от гриппа в сравнении с нашими. Чаще всего люди руководствуются своими представлениями. Как правило человек думает, что импортные вещи лучше, однако это мнение не всегда является верным.

Покровский предположил, что существует черный рынок препаратов. Там могут продавать пустышки под видом лекарств. Академик заключил, что недобросовестный производитель пользуется доверием людей к рекламе.