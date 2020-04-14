Академик РАН рассказал, как питаться в самоизоляции, чтобы снизить стресс

Снять напряжение помогут продукты с содержанием успокоительных компонентов растительного происхождения БАД. Помимо этого, необходимо соблюдать правильный рацион питания. Тогда будет удерживаться масса тела, помогая бороться со стрессом и повышать адаптационные возможности организма во время самоизоляции.

На карантине стоит отказаться от кондитерских изделий: мучных и сдобных.

«Необходимо снизить потребление жира. Например, он в избытке содержится в сосисках, сардельках, копченых колбасах. Белому хлебу тоже стоит сказать „нет“, вместо него лучше употреблять серый или хлеб грубого помола. Налегать нужно на овощи и фрукты. Их употребление способствует повышению иммунитета и улучшению пищеварения», — заявил Тутельян.

Академик РАН советует перейти на дробный режим питания. И употреблять пищу пять-шесть раз в день маленькими порциями.