    14 апреля 2020, 12:25

    Академик РАН рассказал, как питаться в самоизоляции, чтобы снизить стресс

    Анастасия Кременчугская

    Виктор Тутельян, главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН, в беседе с сайтом NEWS.ru сообщил, что продуктов-антидепрессантов не существует. Однако снизить стресс во время самоизоляции можно с помощью правильного рациона.
    Академик РАН рассказал, как питаться в самоизоляции, чтобы снизить стресс

    Снять напряжение помогут продукты с содержанием успокоительных компонентов растительного происхождения БАД. Помимо этого, необходимо соблюдать правильный рацион питания. Тогда будет удерживаться масса тела, помогая бороться со стрессом и повышать адаптационные возможности организма во время самоизоляции.

    На карантине стоит отказаться от кондитерских изделий: мучных и сдобных.

    «Необходимо снизить потребление жира. Например, он в избытке содержится в сосисках, сардельках, копченых колбасах. Белому хлебу тоже стоит сказать „нет“, вместо него лучше употреблять серый или хлеб грубого помола. Налегать нужно на овощи и фрукты. Их употребление способствует повышению иммунитета и улучшению пищеварения», — заявил Тутельян.

    Академик РАН советует перейти на дробный режим питания. И употреблять пищу пять-шесть раз в день маленькими порциями.