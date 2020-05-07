    07 мая 2020, 15:59

    Академик РАН рассказал, что самоизоляция может увеличить риск заражения коронавирусом

    Дарья Морозова

    Режим самоизоляции нельзя затягивать надолго, потому что в этом случае у людей обострятся хронические заболевания. Это повысит риск заражения коронавирусом. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на академика РАН Виталия Зверева.

    По его словам, «люди в самоизоляции здоровее не становятся» и «медицинскую помощь квалифицированную они сейчас получить не могут».

    Академик напомнил, что обладатели хронических заболеваний находятся в группе риска по COVID.