Академик РАН призвал не сбрасывать грипп со счетов опасных заболеваний

Академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев призвал не сбрасывать грипп со счетов опасных заболеваний в период распространения коронавируса.

Он заметил, что с наступлением пандемии COVID-19 грипп начал казаться людям не таким серьезным недугом. По словам Хверева, такие убеждения в корне неверны, сообщило радио Sputnik.

«В Америке во время обычного гриппа, в период подъема заболеваемости, умирает до 30-40 тысяч человек. Это в основном люди с какой-то хроникой, как и при ковиде. Умирают диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — подчеркнул специалист.

Ученый пояснил, что в отличие от коронавируса грипп не протекает бессимптомно. При этом человек, который им болен, заражает меньше людей. По мнению вирусолога, среди смертей от COVID-19 были случаи, осложненные гриппом.

Эксперт отметил, что в настоящий момент никто не может сказать об этом уверенно, так как не был поставлен лабораторный диагноз. Зверев напомнил о важности вакцинации против гриппа.