Академик РАН предсказал общее количество зараженных коронавирусом в Москве

Академик РАН заявил, что на данный момент не известно, сколько продлится эпидемия. На это влияют несколько факторов. Необходимо знать, когда все закончится в других странах. Например, в США до сих пор не было пика пандемии. Не понятно, как будут протекать заражения в Африке и Индии, где уровень обследований крайне низкий. Кроме того, в Россию продолжают привозить людей из-за границы. Это сказывается на нашей статистке и количестве зараженных.

Возможно, Россия достигнет пика и выйдет на плато к концу апреля, считает Малеев. К пику можно подойти через четыре-шесть недель от начала эпидемии — это максимальный срок, который может быть.

«В Москве, скорее всего, будет не меньше 20-25 тысяч заболевших. Причем, когда в Москве пик начнет спадать, то в регионах, на периферии пики могут продолжаться. Но больше всех больных будет в столице», — поделился эксперт.