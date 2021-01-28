Академик РАН предрек новую «разрушительную» пандемию

Мир может столкнуться с еще более разрушительной пандемией, чем нынешняя, если люди не извлекут уроки из нынешней ситуации с распространением коронавируса. б этом предупредил академик РАН, внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Коронавирусная пандемия показала, что в последние годы борьбе с инфекционными заболеваниями уделялось недостаточно внимания. Ученый выразил опасения, что следующая пандемия может оказаться еще более разрушительной.

«Государство должно быть готово на национальном уровне к отражению угроз, связанных с инфекционными заболеваниями», — отметил он.

Чтобы избежать последствий, нужно укреплять систему здравоохранения и развивать мониторинг инфекционных вспышек. Об этом Брико сообщил ТАСС.

Специалист указал, что несмотря на обострение ситуации, пандемия коронавируса поспособствовала развитию эпидемиологических служб.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» как можно скорее получит сертификацию ВОЗ. Глава международной организации уверен, что это может сыграть важную роль в борьбе с пандемией.