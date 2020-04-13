Академик РАН посоветовал не бояться коронавируса

«Дело в том, что никаких оснований нет считать, что он каким-то образом нашу человеческую популяцию покинет. За все это время, что мы боролись с вирусными инфекциями, пока удалось полностью уничтожить только одно вирусное заболевание — натуральную оспу. Для этого понадобились усилия всего мира, согласие, хорошая вакцина. Причем к моменту ликвидации заболеваемость уже была не всеобщая, только в отдельных регионах», — пояснил Зверев.

Академик сравнил новую инфекцию «с другими респираторными вирусами, с которыми мы живем всю историю человечества». Он посоветовал не бояться и не «раздувать панику».

«Потому что, конечно, сейчас речь идет о том, чтобы справиться с первой вспышкой, которая есть, минимизировать число человеческих потерь», — добавил Зверев.

По его словам, от коронавируса не вымрет популяция, ее представители лишь получат иммунитет.

«В результате переболеет процентов семьдесят населения. В основном в легкой форме. Некоторые перенесут это вообще бессимптомно. Дальше все будет зависеть от того, какой выработается к этому заболеванию иммунитет. Будет ли он продолжительный или короткий. Тогда можно будет прогнозировать другие вспышки. Но периодически люди будут болеть. Но не будет такой эпидемии, как сейчас. Главное — справиться в текущем моменте», — отметил ученый.

Он подчеркнул, что важно растянуть заболеваемость по времени, «чтобы медицина не захлебнулась в тех пациентах, которым нужна такая специализированная помощь».