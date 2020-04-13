    13 апреля 2020, 12:06

    Академик РАН посоветовал не бояться коронавируса

    Ольга Ситникова

    Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев пояснил, почему коронавирус не должен пугать человечество. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».
    Академик РАН посоветовал не бояться коронавируса

    «Дело в том, что никаких оснований нет считать, что он каким-то образом нашу человеческую популяцию покинет. За все это время, что мы боролись с вирусными инфекциями, пока удалось полностью уничтожить только одно вирусное заболевание — натуральную оспу. Для этого понадобились усилия всего мира, согласие, хорошая вакцина. Причем к моменту ликвидации заболеваемость уже была не всеобщая, только в отдельных регионах», — пояснил Зверев.

    Академик сравнил новую инфекцию «с другими респираторными вирусами, с которыми мы живем всю историю человечества». Он посоветовал не бояться и не «раздувать панику».

    «Потому что, конечно, сейчас речь идет о том, чтобы справиться с первой вспышкой, которая есть, минимизировать число человеческих потерь», — добавил Зверев.

    По его словам, от коронавируса не вымрет популяция, ее представители лишь получат иммунитет.

    «В результате переболеет процентов семьдесят населения. В основном в легкой форме. Некоторые перенесут это вообще бессимптомно. Дальше все будет зависеть от того, какой выработается к этому заболеванию иммунитет. Будет ли он продолжительный или короткий. Тогда можно будет прогнозировать другие вспышки. Но периодически люди будут болеть. Но не будет такой эпидемии, как сейчас. Главное — справиться в текущем моменте», — отметил ученый.

    Он подчеркнул, что важно растянуть заболеваемость по времени, «чтобы медицина не захлебнулась в тех пациентах, которым нужна такая специализированная помощь».