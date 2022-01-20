Академик РАН Покровский: ученые разработали препарат для профилактики и борьбы с ВИЧ

Ученые разработали метод пассивной иммунизации, позволяющий помогать людям, которые больны ВИЧ, а также создавать антитела к болезни у неинфицированных людей. Такой информацией поделился академик РАН, руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, передала «Газета.ru».

Во время лечения пациентам вводят сыворотку крови людей, которые раньше уже столкнулись с данным заболеванием. Эксперт подчеркнул, что ранее такой метод считался малоэффективным в борьбе с ВИЧ, однако в последнее время ученых удалось выявить особые, высокоспецифичные и очень активные антитела.

«В настоящее время существуют способы производить большое количество таких высокоспецифичных антител к ВИЧ, которые можно вводить в организм больных для лечения или же в организм неинфицированных ВИЧ для их долговременной защиты от заражения», — рассказал Покровский.