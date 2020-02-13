Академик РАН: около 80% детей в России спасают от рака
Академик РАН, доктор медицинских наук и главный детский гематолог Минздрава Александр Румянцев заявил, что в России лечат большинство больных раком детей. Об этом сообщила «Политика сегодня».
По словам врача, примерно 80% несовершеннолетних пациентов в России побеждают страшный диагноз. Тем не менее, остальные 20% еще остаются в зоне риска.
Сейчас около 15-17 детей из ста тысяч заболевают онкологией. Это порядка четырех тысяч пациентов в год.
«На самом деле, при уточненных научных исследованиях, которые проводят онкологический научный центр, наш центр, мы показываем, что треть пациентов недоучитывается», — подчеркнул Румянцев.
Ранее медики из Татарстана определили типы боли у детей, которые нельзя игнорировать.