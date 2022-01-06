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    06 января 2022, 08:30

    Академик РАН объяснил, почему мужчины чаще болеют сердечными заболеваниями

    Академик РАН Бокерия: Мужчины болеют сердечными заболеваниями чаще женщин

    Максим Зинкин

    Мужчины чаще женщин болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за более худшей сбалансированности организма. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН Бокерия.

    Академик РАН объяснил, почему мужчины чаще болеют сердечными заболеваниями

    Он объяснил, что женское тело предрасположено выдерживать физиологические нагрузки, такие как беременность.

    Таким образом, женщины в основном меньше страдают от сердечных заболеваний.

    Ранее академик развеял миф о том, что добрые, сопереживающие люди чаще страдают от болезней сердца. По его словам, естественное старение сердечного клапана начинается с 75 лет.