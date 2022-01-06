Академик РАН объяснил, почему мужчины чаще болеют сердечными заболеваниями

Мужчины чаще женщин болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за более худшей сбалансированности организма. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН Бокерия.

Он объяснил, что женское тело предрасположено выдерживать физиологические нагрузки, такие как беременность.

Таким образом, женщины в основном меньше страдают от сердечных заболеваний.

Ранее академик развеял миф о том, что добрые, сопереживающие люди чаще страдают от болезней сердца. По его словам, естественное старение сердечного клапана начинается с 75 лет.