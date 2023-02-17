Здоровье 17 февраля 2023, 15:50 Академик РАН Николай Бохан рассказал о новом способе диагностики психических расстройств

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В Томском национальном исследовательском медицинском центре создали метод, позволяющий по-новому диагностировать панические расстройства и органические тревожные расстройства у тех, кто страдает сосудистыми заболеваниями мозга. Об этом радиостанции Sputnik рассказал директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, академик РАН Николай Бохан.

По его словам, после начала пандемии число пациентов с различными психическими расстройствами очень возросло.

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«На фоне пандемии COVID-19 и различных социально-стрессовых влияний эта ситуация усугубилась: по словам специалистов, в настоящее время около 70% пациентов на приеме предъявляют жалобы тревожного характера», — сказал Николай Бохан.

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Панические и тревожные расстройства особенно сильно влияют на тех, у кого диагностированы сердечно-сосудистые заболевания и нарушения кровообращения головного мозга.

Метод, разработанный томскими учеными, даст возможность оценить состояние пациента, как психическое, так и соматическое. А также проанализировать другие его возможные болезни. На основании выводов подбирают более точное лечение.