Академик РАН: коронавирус способен вызвать воспалительный синдром у детей

Академик РАН Виктор Малеев заявил о развитии слизисто-кожного синдрома Кавасаки, при котором поражаются средние и мелкие артерии. Такое явление наблюдается у детей, перенесших коронавирус. Об этом написал Ura.ru.

Ученый объяснил, что иммунная система детей и подростков при встрече с вирусом начинает работать сильнее, поэтому на фоне этого может развиться синдром Кавасаки. Однако появляется он не сразу, а где-то на четвертый день заражения.

По словам Малеева, у ребенка резко нарушается дыхание, развивается воспаление, которое затрагивает всю сосудистую систему, в том числе кожные и подкожные слои, появляются высыпания, воспалительные кровоизлияния. Моментально начинаются отеки, может поражаться эндотелий сердца, а также возникнуть тромбозы легочных сосудов.