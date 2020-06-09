Академик РАН: коронавирус может вызвать у россиян проблемы с иммунитетом
Александр Чучалин, директор НИИ пульмонологии, академик РАН, рассказал, что эпидемия коронавируса вызвала проблемы с иммунитетом у россиян. Из-за чего у них повысилась восприимчивость к другим заболеваниям. Об этом сообщил «Интерфакс».
«В результате иммунодефицита, образовавшегося у людей из-за затяжной инфекции, восприимчивость человека к другим заболеваниям, вирусным или бактериальным, будет достаточно высокая», — приводит слова ученого «Царьград».
По словам академика РАН, COVID-19 может привести к образованию тромбов, что, в свою очередь, негативно влияет на функционирование сердца и головного мозга человека. По этой причине пульмонолог хочет собрать ученых и обсудить с ними то, как правильно подготовить россиян к осенне-зимнему периоду инфекций.