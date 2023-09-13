Здоровье 13 сентября 2023, 12:32 Академик РАН Горелов предупредил россиян об опасности ОРВИ, гриппа и коронавируса осенью

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Осенью россиянам будет традиционно угрожать грипп, ОРВИ и коронавирус, но ситуация будет привычной и не ожидается более резких скачков заболеваемости. Об этом «Парламентской газете» рассказал заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Он посоветовал сделать прививки, чтобы проще пережить этот период. Если же человек все же заболел, то очень важно начать лечение в первые два дня. Академик напомнил, что грипп начинается с четких симптомов: высокой температуры, боли в мышцах. Надо как можно раньше начать прием направленных препаратов, тогда болезнь пройдет легко.

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Также сезонной инфекций стал коронавирус. У большинства россиян уже выработался к нему иммунитет. Кроме того, новые штаммы протекают более легко, чем предыдущие. На повестке дня остается еще и ОРВИ, от которых нет вакцины. Стоит не пренебрегать профилактикой, и болезнь обойдет стороной.

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