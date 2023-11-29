Здоровье 29 ноября 2023, 17:01 Академик РАН Драпкина рассказала, что бледная кожа и синие губы являются основными признаками переохлаждения организма

Читать 360tv в

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина в беседе с изданием «ФедералПресс» назвала синие губы и бледную кожу основными признаками переохлаждения организма.

При переохлаждении человек также может испытывать озноб и затрудненность речи.

Реклама

«Отморожение обычно затрагивает выступающие части тела — уши, нос, пальцы рук и ног. Вначале кожа бледнеет, при более длительном воздействии холода появляются пузыри, а далее развивается некроз тканей», — сказала Драпкина.

Академик посоветовала надевать зимой верхнюю одежду из непромокаемой ткани, а также не забывать про варежки, шапку и шарф.