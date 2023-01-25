Здоровье 25 января 2023, 16:08 Академик РАН Александр Горелов рассказал, как окружающая среда влияет на невосприимчивость к антибиотикам

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Врачи предупреждают об опасности самолечения антибиотиками, из-за которых развивается резистентность, но они попадаю в организм не только чрез лекарства. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

По его словам, в России существует большая проблема с утилизацией лекарств. Просроченные антибиотики просто выбрасывают, и они попадают в почву. Поэтому человек оказывается в среде, напичканной препаратами.

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«Порой мы сталкиваемся с антибиотикорезистентностью к тому препарату, который мы никогда не применяли. Но гены антибиотикорезистентности попали к нам и содержатся в микробиоме в результате того, что мы контактировали или имелись антибиотики в той или иной биологической среде», — сказал Александр Горелов.

Он также отметил, что, по прогнозам, к 2050 году основной причиной смерти станут инфекции, которые будут устойчивы к антибиотикам. Они обгонят даже сердечно-сосудистые заболевания и рак.