Академик РАМН: паника страшнее самого коронавируса

По его словам, «заболеваемость пневмонией в этом году действительно увеличилась», «потому что сдвиг острых респираторных инфекций пришелся на конец марта и начало апреля».

«И сейчас средства массовой информации для населения играют негативную роль, так как распространяют панику. Ничего страшного сейчас не происходит. Люди болели и раньше, и гриппом, и пневмониями», — уверен врач.

Также он считает, что «смертность, о которой нам сейчас сообщается, незначительна в масштабах населения государства и паника наносит намного больше ущерба».

«Ситуация сейчас серьезная, но некритичная для жизни страны», — заключил Карабиненко.