Академик прокомментировал слова Путина о создании щита санитарной и биологической безопасности в РФ

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал, что России необходимо обзавестись щитом в сфере санитарной и биологической безопасности до 2030 года. Его слова прокомментировал академик РАН Александр Караулов для RT.

Ученый заявил, что для этого необходимо использовать опыт борьбы с COVID-19, организовать совместную работу ведомств и развивать отечественную платформу анализа геномов возбудителей инфекций.

«Для внедрения инноваций определен не самый большой срок почти в 10 лет. Но у нас в борьбе с вирусами уже есть определенный задел. Большинство ученых, которые делают вакцины, связаны с Российской академией наук, с Минобрнауки России, ФМБА и Роспотребнадзором. Все коллеги мобилизовались, скоординировались, и мы получили результат. Введён опережающий тип реагирования на эпидемический процесс», - рассказал Караулов.

Он отметил, что это позволило снизить летальность коронавируса.