Академик объяснил, как будет работать тест на клеточный иммунитет от ковида

Академик Арег Тотолян рассказал, что в Институте Пастера ученые завершают испытания на клеточный иммунитет от коронавируса. Как он будет работать, а также как будут связаны его результаты с необходимостью прививки, сообщил «Петербургский дневник».

По словам ученого, лабораторная часть уже завершена, результаты позволяют переходить к этапу клинических испытаний. После того, как будут пройдены обе фазы, появится инструментарий для оценки клеточного иммунитета. По готовому тесту будут отбираться и те, кому надо проводить вакцинацию, и те, кто достаточно иммунизирован.

Такой тест будет напоминать обычную реакцию на манту. Человеку введут антиген — так называемый гибридный белок. Предварительный результат появится уже через сутки, а окончательный — через 72 часа. На третьи сутки человеку сообщат, надо вакцинироваться или в этом нет необходимости.

По словам ученого, такой тест рассчитан на массового потребителя, и дорогим он быть не может. Каждая поликлиника должна иметь его в своем арсенале.