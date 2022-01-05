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    05 января 2022, 07:21

    Академик объяснил, где находится душа человека

    Академик РАН Бокерия: Душа человека находится в системе кровообращения

    Максим Зинкин

    Душа человека располагается в его системе кровообращения. Об этом РИА «Новости» рассказал академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации Лео Бокерия.

    Академик объяснил, где находится душа человека

    По словам ученого, ему часто задают подобный вопрос.

    «Когда система кровообращения останавливается, то вот она и уходит», — заявил Бокерия.

    Ранее академик развеял миф о том, что добрые, сопереживающие люди чаще страдают от болезней сердца. По его словам, естественное старение сердечного клапана начинается с 75 лет.