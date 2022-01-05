Академик объяснил, где находится душа человека

Душа человека располагается в его системе кровообращения. Об этом РИА «Новости» рассказал академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации Лео Бокерия.

По словам ученого, ему часто задают подобный вопрос.

«Когда система кровообращения останавливается, то вот она и уходит», — заявил Бокерия.

Ранее академик развеял миф о том, что добрые, сопереживающие люди чаще страдают от болезней сердца. По его словам, естественное старение сердечного клапана начинается с 75 лет.