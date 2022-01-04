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    04 января 2022, 07:28

    Академик Бокерия развеял миф, что добрые люди чаще страдают от болезни сердца

    Максим Зинкин

    Поверие, что люди, которые переживают за других, чаще болеют сердечными заболеваниями, оказался вымыслом. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации Лео Бокерия.

    Академик Бокерия развеял миф, что добрые люди чаще страдают от болезни сердца

    Он объяснил, что естественный процесс старения аортального сердечного клапана начинает с 75 лет.

    «Не сразу, в течение 10 лет, наверное, и тогда приходится заменять этот клапан», — заявил ученый.

    Ранее Бокерия отметился необычным советом переболевшим коронавирусом. По его словам, быстро и эффективно восстановить дыхательную систему поможет активное чтение.