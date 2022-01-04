Академик Бокерия развеял миф, что добрые люди чаще страдают от болезни сердца

Поверие, что люди, которые переживают за других, чаще болеют сердечными заболеваниями, оказался вымыслом. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации Лео Бокерия.

Он объяснил, что естественный процесс старения аортального сердечного клапана начинает с 75 лет.

«Не сразу, в течение 10 лет, наверное, и тогда приходится заменять этот клапан», — заявил ученый.

Ранее Бокерия отметился необычным советом переболевшим коронавирусом. По его словам, быстро и эффективно восстановить дыхательную систему поможет активное чтение.