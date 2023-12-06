Здоровье 06 декабря 2023, 15:13 Ahajournals: ученые выяснили, что сельдь, лосось и сардины снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

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Ученые из Каролинского института в Швеции выяснили, что жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь или сардины снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей, которые в семейном анамнез имеют подобные болезни. Об этом написал «Ридлайф» со ссылкой на сайт ahajournals.org.

Как сообщило издание «Дни.ру», кальций и железо, входящие в состав жирной рыбы, улучшают настроение и повышают работоспособность. А витамины A, E, D помогают обрести здоровый вид ногтям, коже и волосам.

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В течение недели рекомендуется употрбелять не менее 140 граммов различных видов жирной рыбы.