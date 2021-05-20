Агроном рассказал, как выбрать вкусную клубнику

Выбрать вкусную и ароматную клубнику в магазине или на рынке возможно, даже если она продается в запечатанной упаковке и ее нельзя попробовать. Грамотному выбору научил агроном Михаил Воробьев, сообщила радиостанция Sputnik.

При покупке ягоды в магазине, стоит придерживаться определенных правил.

Агроном посоветовал в первую очередь внимательно осмотреть клубнику. Нужно приобретать только те упаковки, где нет зеленоватых ягод, клубника должна быть полностью покрасневшей. Производители иногда собирают недозрелые ягоды. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдет до нужного состояния. Однако такая ягода не имеет нужные вкус и аромат.

«Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано, и вкус у нее будет не очень хороший», — сказал агроном.

Кроме того, по возможности обязательно дегустируйте клубнику. Также всегда нужно помнить, что перед употреблением ягоды надо вымыть. Поэтому если идете на рынок за большим количеством клубники, возьмите с собой бутылку воды. Следует аккуратно помыть ягоду, которую вам дадут на пробу.

«Это касается даже красивых и хороших на вид ягод. Неизвестно, какими руками и какие люди собирали эти ягоды», — посоветовал Воробьев.

Он допускает, что на клубнике находятся болезнетворные бактерии, которые надо обязательно смыть.