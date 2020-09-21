Агроном рассказал, как выбрать полезный виноград

По словам специалиста, большинство столовых сортов винограда легко усваиваются, так как там содержится огромное количество глюкозы и фруктозы. Он отметил, что человек может съесть одну ветку винограда, и она будет весить килограмм, тогда получается, что это 150 граммов сахара, а это серьезный удар по организму.

«Количество сахара зависит от сортов и традиций выращивания. В условиях Узбекистана виноград накапливает безумное количество сахара, 20% и больше, особенно изюмные сорта. Столовые светлоокрашенные сорта, выращенные в условиях юга Европы, содержат значительно меньше сахара», — пояснил Викулов.

Он напомнил, что ягоды обрабатывают различными средствами от насекомых, которые трудно смываются. Именно поэтому стоит уделить большое внимание обработке винограда.

Агроном рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке ягод.

«Смотрите на происхождение, дату, внешний вид и сезон. Если, условно, написано, что виноград из Марокко, а там сейчас весна, то, скорее всего, либо он прошел длительную стадию хранения, либо он совершенно не из Марокко. Основной сезон винограда начнется чуть позже — сентябрь, октябрь, ноябрь виноград созревает», — поделился Викулов.