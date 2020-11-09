Агроном перечислила полезные свойства натурального чая

По словам Тихоновой, черный чай за счет калия согревает и активизирует сердечную мышцу, а также помогает вырабатывать энергию. Людям, которые испытывают проблемы с пищеварением, следует пить зеленый чай, поскольку в нем содержится много фитонцидов.

«Когда мы употребляем калий, образуется калий-натриевый насос, который и формирует нашу энергию. Калий есть и в других продуктах, но с чаем он усваивается моментально», — разъяснила собеседница информагентства.