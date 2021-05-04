Агроном перечислил список опасных растений для отдыхающих в мае

Трех опасных растений следует избегать тем, кто любит появляться на природе. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказала агроном ботанического сада лекарственных растений Сеченовского университета, эксперт по дикорастущим растениям Наталья Замятина.

«Борщевик Сосновского полез потихонечку, он даже самый маленький уже жжется — это классика наша. На болотах багульник зацветает — тоже лучше туда не соваться, потому что голова болеть будет», — сообщила Замятина.

Борщевик многие знают по укрупненному соцветию в форме зонтика с высокими побегами. Распознать это растение можно и по рассеченным щетинистым листьям. Багульник, который иногда называют «болотная одурь», распространен в природе с венчиком из мелких белых или розовых цветков с резким ароматом.

Последним представителем флоры, на который стоит обратить внимание, является волчье лыко. Растение известно привлекательным внешним видом плодов и вместе с тем их ядовитостью. Эксперт добавила, что оно уже почти отцвело, но в северных районах еще остается.