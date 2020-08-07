Агроном перечислил правила хранения чая

При соблюдении условий хранения пуэр со временем лишь улучшает свой вкус. В зависимости от его выдержки меняются свойства, качество чая, вкус и цена. А обычный листовой чай, наоборот, через некоторый период теряет вкус и полезные свойства.

Срок хранения рассыпного чая — не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения сокращается.

«А когда мы покупаем чай у неизвестного продавца, сложно говорить о его качестве изначально», — отметил Викулов.

По его словам, чай — достаточно уязвимый продукт, он восприимчив к запахам, влажности, различным веществам, расположенным неподалеку.

При хранении чая дома важно обеспечить герметичность. Тара должна быть керамической, стеклянной, в худшем случае — металлической. Некоторое время — несколько недель — чай можно хранить в картонной коробке. Если есть возможность сохранить покупку в вакуумной таре, это только увеличит срок хранения.

Листовой чай меняется после окончания срока годности. Происходит окислительный процесс, разрушаются витамины, улетучиваются эфирные масла и аромат. Чай становится низкокачественным. Спустя год хранения остается уже не чай, а некий чайный напиток, пользы от которого почти нет.