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    07 августа 2020, 10:20

    Агроном перечислил правила хранения чая

    Алена Макаренко

    Многие сорта чая со временем утрачивают полезные свойства. А если их еще и неправильно хранить, это произойдет очень быстро. Об этом предупредил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов, сообщило радио Sputnik.

    При соблюдении условий хранения пуэр со временем лишь улучшает свой вкус. В зависимости от его выдержки меняются свойства, качество чая, вкус и цена. А обычный листовой чай, наоборот, через некоторый период теряет вкус и полезные свойства.

    Срок хранения рассыпного чая — не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения сокращается.

    «А когда мы покупаем чай у неизвестного продавца, сложно говорить о его качестве изначально», — отметил Викулов.

    По его словам, чай — достаточно уязвимый продукт, он восприимчив к запахам, влажности, различным веществам, расположенным неподалеку.

    При хранении чая дома важно обеспечить герметичность. Тара должна быть керамической, стеклянной, в худшем случае — металлической. Некоторое время — несколько недель — чай можно хранить в картонной коробке. Если есть возможность сохранить покупку в вакуумной таре, это только увеличит срок хранения.

    Листовой чай меняется после окончания срока годности. Происходит окислительный процесс, разрушаются витамины, улетучиваются эфирные масла и аромат. Чай становится низкокачественным. Спустя год хранения остается уже не чай, а некий чайный напиток, пользы от которого почти нет.

    Новости SMI.FM