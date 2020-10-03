Агроном опровергла данные о вреде пальмового масла

Пальмовое масло вовсе не такое вредное, как пишут о нем в СМИ и блогах. А в некоторых аспектах оно даже полезнее, чем сливочное.

«Пальмовое масло — великолепная вещь, потому что ликвидирует такую опасность, как недостаток жира в организме. И то, что сейчас есть возможность получать такое масло относительно недорого, это отлично», — рассказала агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.

Тихонова уверяет, что даже самое низкосортное пальмовое масло можно употреблять в пищу, потому что это «съедобная масличная культура». Кроме того, агроном уверена, что чистое сливочное масло лучше есть детям, а вот пальмовое стоит выбрать взрослым. Оно лучше усваивается организмом и не приводит к набору веса. Также пальмовое масло быстрее даст нужную энергию и не забьет сосуды холестерином.

Агроном напомнила, что сливочное масло появилось в рационе людей сравнительно недавно — лишь 400 лет назад. До этого им смазывали телеги,

Ранее стало известно, что в России выросли цены на подсолнечное масло. Его стоимость увеличилась на 22%.