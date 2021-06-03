Агроном назвал чай в пакетиках достижением химической промышленности

Стоит ли покупать чай в пакетиках, рассказала агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова. Об этом сообщило ИА Nation News.

Чай — отличный источник калия. Из пищи калий усваивается в течение 2-8 часов, а из этого горячего напитка — почти сразу.

В составе пакетиков натурального чая в большинстве случаев очень мало, «начинкой» служат современные достижения химической промышленности.

«Однозначно, что там есть красители, вкусовые добавки, а также ароматизаторы», — отметила Тихонова.

По ее словам, чисто в техническом плане сложно представить, откуда крупные производители пакетиков чая берут столько осыпи — главной их составляющей. Некоторые предприятия смешивают разные сорта чая, но сейчас это редкость. Многие из них пытаются удешевить производство, в итоге конечный продукт «оставляет желать лучшего». Получается не чай, а красители, ароматизаторы и вкусовые добавки. «Это явно ненатуральный чай», — сказала агроном.

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