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    14 сентября 2020, 10:43

    Агроном дал советы по хранению ягод: замораживать их не стоит

    Анастасия Кременчугская

    Елизавета Тихонова, агроном, в беседе с радио Sputnik рассказала, как лучше всего хранить овощи, ягоды и фрукты. Она подчеркнула, что замораживать их не стоит, несмотря на то, что при низкой температуре они хранятся дольше.

    По словам специалиста, если фрукты и овощи на длительное время оставлять в холодильнике, то у них меняется вкус в худшую сторону.

    «Когда мы кладем в холодильник фрукты или овощи, им становится холодно. Они начинают активно дышать, чтобы „согреться“. Они перерабатывают свой сахар в энергию для собственного хранения и теряют вкус, в первую очередь сладость. Поэтому желательно купить фрукты, овощи и сразу съесть или приготовить», — пояснила агроном.

    Она также рассказала, что некоторые плоды после заморзки не теряют свои качества, а есть те, которые становятся безвкусными.

    «При замораживании все процессы останавливаются. Фрукты перестают дышать. Но, например, виноград, крыжовник, сливы и консервированные персики хорошо оттаивают и не меняют вкус после разморозки. А у вишни, земляники много сока, при заморозке происходит разрыв клеточных стенок ягод, поэтому после оттаивания они становятся мятыми и не такими вкусными», — объяснила Тихонова.

    Она подчеркнула, что самый лучший способ сохранить вкус — не хранить фрукты, овощи и ягоды долго. Рекомендуется покупать небольшое количество, которое вы можете съесть за раз.

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