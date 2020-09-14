Агроном дал советы по хранению ягод: замораживать их не стоит

По словам специалиста, если фрукты и овощи на длительное время оставлять в холодильнике, то у них меняется вкус в худшую сторону.

«Когда мы кладем в холодильник фрукты или овощи, им становится холодно. Они начинают активно дышать, чтобы „согреться“. Они перерабатывают свой сахар в энергию для собственного хранения и теряют вкус, в первую очередь сладость. Поэтому желательно купить фрукты, овощи и сразу съесть или приготовить», — пояснила агроном.

Она также рассказала, что некоторые плоды после заморзки не теряют свои качества, а есть те, которые становятся безвкусными.

«При замораживании все процессы останавливаются. Фрукты перестают дышать. Но, например, виноград, крыжовник, сливы и консервированные персики хорошо оттаивают и не меняют вкус после разморозки. А у вишни, земляники много сока, при заморозке происходит разрыв клеточных стенок ягод, поэтому после оттаивания они становятся мятыми и не такими вкусными», — объяснила Тихонова.

Она подчеркнула, что самый лучший способ сохранить вкус — не хранить фрукты, овощи и ягоды долго. Рекомендуется покупать небольшое количество, которое вы можете съесть за раз.