Здоровье 28 августа 2023, 14:34 Адвокат Алешкин не оценил идею введения страхования россиян от врачебных ошибок

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Идея страховать пациентов от врачебных ошибок будет работать только на пользу и для обогащения страховых компаний, а не защищать интересы людей. Таким мнением с «ФедералПресс» поделился адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, чтобы установить врачебную ошибку нужно будет собирать экспертный совет. Страховые же, вероятнее всего, встанут на сторону медработников. И в итоге решать спорные ситуации все равно придется в суде. Таким образом в выигрыше будут лишь страховые компании, которые обогатятся от этого нововведения.

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