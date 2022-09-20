ActualNews: ученые из Австралии опровергли полезные свойства чая | 360°

Здоровье 20 сентября 2022, 01:25 Поделиться Telegram

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Viber ActualNews: ученые из Австралии опровергли полезные свойства чая

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Употребление чая может негативно сказаться на показателях давления. К такому выводу пришли ученые из Австралии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ActualNews.

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Специалисты разделили участников эксперимента на две группы. Члены первой имели нормальные показатели давления, а второй — страдали от гипертонии. Всем участникам давали по пять чашек зеленого и черного чая на протяжении недели. В ходе исследования удалось установить, что в течение получаса после употребления чая у всех участников поднималось давление. Показатели возвращались к норме лишь спустя час.

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