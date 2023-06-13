Здоровье 13 июня 2023, 09:37 Абрамченко предложила снова выдавать молоко младшеклассникам Вице-премьер Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион питания школьников Freepik

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Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко предложила снова ввести в рацион горячего питания учеников начальных классов молоко. В беседе с РИА «Новости» она отметила, что таким образом можно и помочь разрешить сложности на российском молочном рынке, и нарастить потребление молока среди детей.

По мнению вице-премьера, спрос на готовую молочную продукцию и снижение закупочных цен связаны с изменением потребления.

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«Меняются предпочтения, хотя по нормам здорового питания у детей, например, нужно увеличивать потребление молочных продуктов», — сказала Абрамченко.

Реализация продукции через программу «школьное молоко» необходима, отметила заместитель председателя. Тем более, как подчеркнула Абрамченко, эффект у такого подхода будет двойным: и для производителей молока, и для здоровья детей.

Абрамченко добавила, что сложнее сейчас на рынке малому бизнесу и личным подсобным хозяйствам, сдающим молоко сборщикам. У средних и крупных компаний с заключенными долгосрочными контрактами ситуация лучше.

Программа «Школьное молоко» стартовала в России в 2005 году. Сначала в ней участвовали Удмуртская республика, а также Кемеровская и Ульяновская области. Позже присоединились Ленинградская, Вологодская и Белгородская области и Казань.

Суть программы — регулярное обеспечение детей в образовательных учреждениях молоком в качестве дополнительного питания. Каждый день на одной из перемен школьники получают ультрапастеризованное молоко в 200-граммовых упаковках с трубочками.

Молоко — отличный источник витаминов и минералов, особенно белка и кальция. Взрослым будет также полезно употреблять кофе с молоком. Оказалось, что вещества в кофе в соединении с аминокислотами молока имеют противовоспалительный эффект. Пара чашек такого напитка за день окажут благоприятное воздействие на работу центральной нервной системы.