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    07 августа 2021, 02:29

    Абхазия получила первую партию вакцины «Спутник Лайт»

    Александра Ломейко

    В Абхазию из России привезли первую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Финансирование закупки взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

    Препарат привезли в республику 6 августа, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Минздрава Абхазии.

    «Руководству Абхазии и министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении вакцины „Спутник Лайт“», — подчеркнули в ведомстве.

    Глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба финансировал закупку и транспортировку партии. Переговоры с российской стороной по поставкам вакцины курировал лично президент республики Аслан Бжания.