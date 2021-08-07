Абхазия получила первую партию вакцины «Спутник Лайт»

В Абхазию из России привезли первую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Финансирование закупки взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

Препарат привезли в республику 6 августа, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Минздрава Абхазии. «Руководству Абхазии и министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении вакцины „Спутник Лайт“», — подчеркнули в ведомстве. Глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба финансировал закупку и транспортировку партии. Переговоры с российской стороной по поставкам вакцины курировал лично президент республики Аслан Бжания.