Здоровье 06 сентября 2022, 13:57 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Брыкин озвучил пользу кабачков для организма Врач Брыкин: кабачки уменьшают риски развития онкологических заболеваний

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Врач-нутрициолог лаборатории «Гемотест», спортивный диетолог Антон Брыкин сообщил, что кабачки не только богаты витаминами А и С, железом, калием, кальцием, но также способны уменьшать риски развития онкологических заболеваний. Об этом написал Ura.ru.

Медик посоветовал обязательно добавить этот овощ в свой рацион.

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«Кабачок не только богат витамином А и С, железом, кремнием, кобальтом, калием, кальцием, марганцем, аскорбиновой и фолиевой кислотой, но также является отличным источником клетчатки, необходимой для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка создает питательную среду для полезных бактерий, что препятствует возникновению воспалительных процессов в кишечнике, и таким образом снижается вероятность появления онкологических заболеваний», — сообщил Брыкин.

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Регулярное употребление кабачка — прекрасная возможность не только улучшить самочувствие, но и не набрать лишний вес, резюмировал специалист.

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