«А если кто-то из знакомых умер от него?». Владелец клиник «Омикрон» объяснил свой иск к ВОЗ

Владелец сети клиник «Омикрон» Александр Падар рассказал, что он действительно подал иск к Всемирной организации здравоохранения из-за того, что той же греческой буквой назвали новый штамм коронавируса. Падар в беседе с «360» заявил, что такие ассоциации для них катастрофичны.

Сеть клиник «Омикрон» работает уже шесть лет и представлена в пяти регионах. Медицинское учреждение занимается микрохирургией глаза, специализируется на исправлении дальнозоркости, близорукости, лечении катаракты и других патологий.

Владелец клиник «Омикрон» рассказал, что ответчиком выступает российское представительство ВОЗ. Иск в понедельник направили в Московский арбитражный суд. Заявление уже зарегистрировано.

«Наше требование — запретить использование на территории РФ слова „омикрон“ в том контексте, в котором оно используется», — объяснил Падар.

Основатель сети клиник отметил, что в понедельник сделал прививку, а перед этим уже успел переболеть ковидом. По его словам, ничего приятного в этом нет.

«Для нас катастрофично такое использование нашего названия именно в таких целях. Ладно еще в регионах нашего присутствия, где у нас есть репутация, это одно, а если открываемся в новом регионе, когда слово имеет такую коннотацию, конечно, сложнее. Если бы у меня кто-то из знакомых умер от „омикрона“, я бы в клинику с таким названием не пошел точно», — признался владелец.

Падар сказал, что они надеются на благоприятный исход и что иск рассмотрят в каком-то обозримом будущем. Но если «омикрон»-штамм окажется не столь страшен и через неделю про него забудут, то такой вариант его тоже устроит.

«Если все это затянется, я склонен к тому, что, возможно, придется сменить название. А мне бы этого не хотелось», — признался истец.