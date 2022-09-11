Лечение почти 95% пациентов с коронавирусом в Москве осталось амбулаторным | 360°

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Лечение почти 95% пациентов с коронавирусом в Москве осталось амбулаторным

Главврач больницы в Коммунарке Проценко: у большинства ковид протекает легко

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Почти 95% пациентов с коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно, болезнь у большинства протекает в легкой форме. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передал ТАСС.

«Сейчас сезон. Мы видим, что пациенты заболевают. Хорошо, что большинство [случаев] протекает в легкой форме и почти 95% пациентов, по нашим наблюдениям, лечатся амбулаторно», — сказал он при посещении Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

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Проценко добавил, что это не повод отказываться от каких-либо мер безопасности.

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев до этого отмечал, что ранние симптомы ковида в нынешнюю волну путают с ринотрахеитом.

Сайт kp.ru напомнил, что Роспотребнадзор исключил введение на федеральном уровне новых ограничений из-за роста случаев заражения. При этом в ведомстве отметили, что право на введение мер имеют региональные власти.

Коронавирус в Москве

Денис Проценко

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