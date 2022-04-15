За сутки ковидом в мире заболели более 900 тысяч человек

За прошедшие 24 часа коронавирусом в мире заразились еще 927 814 человек. Об этом сообщил Роспотребнадзор. По его данным, таким образом общее число заболевших составляет 502 708 479.

«Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», — сказано в сообщении ведомства.

За сутки в России COVID-19 выявили у 11 432 человек, госпитализация понадобилась 2867, что на 8,43% меньше по сравнению с 14 апреля. Полностью выздоровели 19 523 пациента, скончался 261. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ресурс стопкоронавирус.рф.

В Московской области за все время с начала пандемии специалисты провели 17 209 762 тестов на ковид.

Тем временем премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране улучшилась ситуация с распространением коронавируса. По его словам, каждый день из больниц выписывают несколько тысяч выздоровевших.