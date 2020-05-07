90-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

90-летняя жительница Калмыкии Надежда Мукабенова вылечилась от коронавируса. Таким образом, она стала самой возрастной, переболевшей инфекцией, пациенткой в республике.

Как сообщила РИА «Новостям» пресс-служба местного Минздрава, женщина заразилась инфекцией от своих детей. Они даже не знали, что заражены.

Мукабенова казалась в больнице в канун своего 90-летия. Пожилая пациентка провела некоторое время в реанимации. Сейчас женщину уже выписали. Она находится дома и соблюдает режим самоизоляции.

Ранее в Приморье победить коронавирус смогла 94-летняя ветеран Великой Отечественной войны. С начала эпидемии в Приморском крае выздоровели 130 человек.

В России зафиксировано 177 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 11 231 заболевших. Погибли 1625 человека, по данным стопкоронавирус.рф.