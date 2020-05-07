    07 мая 2020, 21:28

    90-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

    Арина Гудилова

    90-летняя жительница Калмыкии Надежда Мукабенова вылечилась от коронавируса. Таким образом, она стала самой возрастной, переболевшей инфекцией, пациенткой в республике.
    90-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

    Как сообщила РИА «Новостям» пресс-служба местного Минздрава, женщина заразилась инфекцией от своих детей. Они даже не знали, что заражены.

    Мукабенова казалась в больнице в канун своего 90-летия. Пожилая пациентка провела некоторое время в реанимации. Сейчас женщину уже выписали. Она находится дома и соблюдает режим самоизоляции.

    Ранее в Приморье победить коронавирус смогла 94-летняя ветеран Великой Отечественной войны. С начала эпидемии в Приморском крае выздоровели 130 человек.

    В России зафиксировано 177 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 11 231 заболевших. Погибли 1625 человека, по данным стопкоронавирус.рф.